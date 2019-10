ന്യൂഡൽഹി: കര്‍ശന വ്യവസ്ഥയോടെയാണെങ്കിലും ദൃശ്യങ്ങള്‍ കൈമാറണമെന്ന ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കരുത് എന്ന് ആക്രമണത്തിനിരയായ നടി. സുപ്രീം കോടതിയില്‍ തന്റെ വാദം എഴുതി നല്‍കിയതിലാണ് നടി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

"സ്വൈര്യ ജീവിതം നയിക്കാന്‍ തനിക്ക് അജ്ഞാത ആയി തുടരണം. പീഡന ദൃശ്യങ്ങള്‍ ദിലീപിന് കൈമാറുന്നത് തന്റെ സ്വകാര്യതയെ ബാധിക്കും. സ്വകാര്യത മൗലിക അവകാശം ആണെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടന ബെഞ്ച് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിക്ഷ്പക്ഷമായ വിചാരണ പ്രതിയുടെ അവകാശം ആണ്. എന്നാല്‍ തന്റെ സ്വകാര്യതയെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തില്‍ ആകരുത് അത്. ദിലീപിനോ അദ്ദേഹം ചുമതലപെടുത്തുന്നവര്‍ക്കോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കാണുന്നതിന് എതിര്‍പ്പില്ല", എന്നാല്‍ പകര്‍പ്പ് കൈമാറരുത് എന്നും നടി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ദൃശ്യങ്ങള്‍ കേസിലെ രേഖ ആണെങ്കില്‍ പോലും ദൃശ്യങ്ങള്‍ ദിലീപിന് കൈമാറരുത് എന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യം. ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്ന മെമ്മറി കാര്‍ഡ് തൊണ്ടിമുതല്‍ ആണ്. എന്നാല്‍ അതിലെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കേസിലെ രേഖ ആണ്. പക്ഷേ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ദിലീപിന് കൈമാറിയാല്‍ അവ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാന്‍ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും, നടിയുടെ സ്വകാര്യതയെ അത് ബാധിക്കും എന്നും സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ എഴുതി നല്‍കിയ വാദത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

തന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാന്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ അനിവാര്യം ആണെന്നായിരുന്നു ദിലീപ് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ എഴുതി നല്‍കിയ വാദത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. മെമ്മറി കാര്‍ഡിലെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സത്രീ ശബ്ദത്തില്‍ കൃത്രിമം കാട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും ദിലീപ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ആവശ്യമെങ്കില്‍ ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വാട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ഇട്ട് കൈമാറണം. വാട്ടര്‍ മാര്‍ക്കിട്ടാല്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാന്‍ ആകും എന്നും ദിലീപ് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ എഴുതി നല്‍കിയ വാദങ്ങളില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

ദിലീപും നടിയും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും വാദം എഴുതി നല്‍കിയ സാഹചര്യത്തില്‍ ജസ്റ്റിസ് എ എം ഖാന്‍വില്‍ക്കര്‍ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ദൃശ്യങ്ങളുടെ പകര്‍പ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദിലീപ് നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ വൈകാതെ വിധി പ്രസ്താവിച്ചേക്കും.

content highlights: Never give visuals to dileep , actress in Supreme court