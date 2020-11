ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് താന്‍ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലെന്ന് ഹൈദരാബാദില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കര്‍ഷകരുടെ 'ഡല്‍ഹി ചലോ' പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ ഉള്ളതാണെന്ന് ഹരിയാണ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ ലാല്‍ ഖട്ടാര്‍ പറഞ്ഞതിനോട് വിയോജിച്ചുകൊണ്ടാണ് അമിത് ഷാ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്നില്‍ ഹരിയാണയിലെ കര്‍ഷകരല്ല, പഞ്ചാബിലെ കര്‍ഷകരാണെന്ന് ആരോപിച്ച ഖട്ടാര്‍ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഖലിസ്ഥാന്‍ ബന്ധമുണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണവും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിഷയത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

I never called the farmers’ protest politically motivated, neither I am calling it now: Home Minister Amit Shah in Hyderabad. pic.twitter.com/6kVTbUhSPk