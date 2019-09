ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹിന്ദി അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കണമെന്ന് താന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. മാതൃഭാഷയോടൊപ്പം രണ്ടാം ഭാഷയായ ഹിന്ദിയും പഠിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഹിന്ദിയെ ദേശീയഭാഷയാക്കണമെന്ന പ്രസ്താവന വിവാദമായതിന് പിന്നാലെയാണ് വിശദീകരണവുമായി അദ്ദേഹംതന്നെ രംഗത്തെത്തിയത്.

മറ്റ് പ്രാദേശിക ഭാഷകള്‍ക്ക് മേല്‍ ഒരിക്കലും ഹിന്ദിയെ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കണമെന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മാതൃഭാഷയോടൊപ്പം രണ്ടാം ഭാഷയായി ഹിന്ദിയും പഠിക്കണമെന്നാണ് ഞാന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഞാനുള്‍പ്പെടെ ഹിന്ദി മാതൃഭാഷയല്ലാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഇതിന് പിന്നില്‍ ചിലര്‍ രാഷ്ട്രീയം ചേര്‍ക്കുകയാണ്. അതിന് മുൻപ് കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കണം.- അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

Union Home Minister Amit Shah: I never asked for imposing Hindi over other regional languages&had only requested for learning Hindi as the 2nd language after one’s mother tongue. I myself come from a non-Hindi state of Gujarat. If some people want to do politics, its their choice pic.twitter.com/JXS3VFTKUl