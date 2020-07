ജയ്പുര്‍: രാജസ്ഥാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോത്തിന്റെ ക്യാമ്പിലെ എംഎല്‍എമാരുടെ വൈറല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി സോഷ്യല്‍ മീഡിയ. പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലായ ഫെയര്‍മോണ്ടില്‍ താമസിക്കുന്ന എംഎല്‍എമാര്‍ യോഗ ചെയ്യുന്നതും ഫുട്‌ബോള്‍ കളിക്കുന്നതും സിനിമകള്‍ കാണുന്നതും ഉള്‍പ്പടെയുളള ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

എംഎല്‍എമാര്‍ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്നതും വിനോദത്തിനും ഉല്ലാസത്തിനുമായി പൊതുഖജനാവിലെ പണം ചെലവഴിക്കുന്നതും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വിമര്‍ശനം. തിങ്കളാഴ്ച എംഎല്‍എമാര്‍ അന്താക്ഷരി കളിക്കുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരുന്നു. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെയും മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെയുമാണ് എംഎല്‍എമാര്‍ ഇരുന്നിരുന്നത്. എംഎല്‍എമാര്‍ കൂട്ടംകൂടിയിരുന്ന് ആമിര്‍ഖാന്‍ അഭിനയിച്ച ലഗാന്‍ സിനിമ കാണുന്ന വീഡിയോയും പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

പൊതുജനങ്ങളുടെ പണമുപയോഗിച്ച് വിരുന്നുണ്ണുന്നുവെന്നാണ് മറ്റൊരു ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താവ് വിമര്‍ശിച്ചത്. 'നിങ്ങള്‍ ആരുടെ പണമാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങള്‍ക്ക് പണം കായ്ക്കുന്ന മരമുണ്ടോ? അശോക് ഗെഹ്ലോത്തിനെയും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെയും ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരാള്‍ ചോദിച്ചു. ഇവരെ പോലുളള നേതാക്കള്‍ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി താന്‍ രണ്ടുമണിക്കൂറാണ് വരി നിന്നത് എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരാളുടെ പ്രതികരണം.

