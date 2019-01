എന്തും ട്രോളാക്കുന്ന വിരുതന്‍മാര്‍ ഇന്നലെ ട്രോളിത്തളര്‍ന്നത് പ്രമുഖ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പിങ് സൈറ്റായ ആമസോണിലെ ചിരട്ട വില്‍പനയാണ്. ട്രോളുകള്‍ കൂടാതെ ട്വിറ്ററിലും ചിരട്ട വില്‍പനയും ചിരട്ടയും ചിരിയ്ക്ക് വക നല്‍കുന്ന കമന്റുകളുടെ പെരുമഴയാണ്.

"സ്വര്‍ണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണോ ഈ ചിരട്ട?", "ഇത് സാധാരണ ചിരട്ടയല്ല അല്‍-ചിരട്ടയാ" എന്നും അഴകിയ രാവണനിലെ ഇന്നസെന്റിന്റെ പ്രതികരണവും എല്ലാം ചേര്‍ന്ന് ആമസോണ്‍ "ചിരട്ട വില്‍പന" ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ പൊടിപൊടിച്ചു.

ആമസോണിന്റെ ചിരട്ട ഡെലിവറിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരവും അതിന്റെ താഴെയുള്ള കമന്റിന്റേയും സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ടെടുത്ത് സീരിയസ് ലി എന്ന് സീരിയസായി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത രമാ രാജേശ്വരി എന്ന ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ട്വീറ്റിന് മറുപടി നല്‍കാനെത്തിയത് നൂറുകണക്കിനാളുകളാണ്.

ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കില്‍ ചിരട്ട ഫ്രീയായി നല്‍കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് മീ എന്ന അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് ഒരാള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Hahahha….I can give them to whoever wants it for free...everyday! — Me 🇮🇳 (@lotusprings) January 15, 2019

ഈ വിശിഷ്ട വസ്തുവിനു ശേഷം വാഴയിലയും വില്‍ക്കണമെന്നാണ് ഒരാളുടെ ആവശ്യം.

Not regular at Amazon site , after this chamathkar item need to search for Banana leaf too. — Coach Abraham (@AbrahamToji) January 15, 2019

മലയാളികളും മറുപടിയുമായെത്തി ഞെട്ടിച്ചു.

Mobile വാങ്ങിച്ച ഇഷ്ടിക pack ചെയ്തു അയക്കും ..

ചിരട്ട വാങ്ങിച്ച ഇവന്മാർ എന്ത് pack ചെയ്തു അയക്കും ... ?? 🤔

തെങ്ങയോ .. 😂😀😀 — Richie Rich (@prath1231) January 15, 2019

രമ രാജേശ്വരിയുടെ ട്വീറ്റ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്തവരും നിരവധി

Every day, Indian homes must be throwing away millions of dollars of these. https://t.co/lus3xDc024 — Satbir Singh (@thesatbir) January 15, 2019

അങ്ങനെ ആമസോണ്‍ ചിരട്ട വില്‍പന ട്രോളന്‍മാരും ട്വിറ്ററാറ്റികളും ചേര്‍ന്ന് ഗംഭീരമാക്കി.

