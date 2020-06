പട്‌ന: നേപ്പാളി പോലീസ് വെള്ളിയാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഇന്ത്യക്കാരനായ രാം ലാഗന്‍ യാദവിനെ വിട്ടയച്ചു. അതിര്‍ത്തി ലംഘിച്ചുവെന്ന തര്‍ക്കത്തിനിടയിലാണ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചയോടെ രാം ലാഗന്‍ യാദവിനെ വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു. രാം ലാഗന്‍ യാദവ് അതിര്‍ത്തി കടന്ന് നേപ്പാളില്‍ താമസിക്കുന്ന തന്റെ മരുമകളെ കാണാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

അതിര്‍ത്തി ലംഘിച്ചെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടര്‍ന്നുണ്ടായ തര്‍ക്കത്തിനിടെ നേപ്പാള്‍ പോലീസിന്റെ വെടിയേറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ കര്‍ഷകന്‍ മരിച്ചിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ശേഷമായിരുന്നു സംഭവം. ബിഹാര്‍ സ്വദേശിയായ വികേഷ് യാദവാണ് (22) വെടിയേറ്റു മരിച്ചത്. ഉദയ് ഠാക്കൂര്‍ (24), ഉമേഷ് റാം (18) എന്നിവര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയുമുണ്ടായി.

ലാഗന്‍ യാദവിനെ നേപ്പാളി സായുധ പോലീസ് സേന (എ.പി.എഫ്.) പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബിഹാറിലെ സീതാമഢി ജില്ലയോടു ചേര്‍ന്ന് ഇന്ത്യ-നേപ്പാള്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ സംഘര്‍ഷാവസ്ഥയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളായ ലുപലേഖ്, കാലാപാനി, ലിംപിയാധുര എന്നിവ തങ്ങളുടേതെന്നവകാശപ്പെട്ട് നേപ്പാള്‍ പുതിയ ഭൂപടമിറക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും അതിര്‍ത്തി സംഘര്‍ഷഭരിതമായത്.

