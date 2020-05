ന്യൂഡല്‍ഹി: മാനസരോവറിലേയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പാതനിര്‍മാണത്തിനെതിരെ നേപ്പാള്‍ എതിര്‍പ്പുന്നയിക്കുന്നതിനു പിന്നില്‍ ചൈനയാണെന്ന പരോക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കരസേനാ മേധാവി ജനറല്‍ എം.എം. നരവനെ. 'മറ്റുചിലരുടെ ഇടപെടല്‍' മൂലമാണ് നേപ്പാള്‍ എതിര്‍പ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിര്‍ത്തി കൈയ്യേറിയാണ് റോഡ് നിര്‍മാണം നടത്തുന്നതെന്ന നേപ്പാളിന്റെ ആരോപണത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമിടയില്‍ നയതന്ത്ര പ്രശ്‌നം ഉടലെടുത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കരസേനാ മേധാവിയുടെ പ്രതികരണം.

കാളി നദിക്ക് കിഴക്കുള്ള പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു തര്‍ക്കവും നിലനില്‍ക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യ റോഡ് നിര്‍മിക്കുന്നത് നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുകൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് നേപ്പാള്‍ പ്രതിഷേധമുയര്‍ത്തുന്നതെന്ന് അറിയില്ല, കരസേനാ മേധാവി പറഞ്ഞു.

ലിപുലേഖുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള തര്‍ക്കവും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും നിലനില്‍ക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നേപ്പാള്‍ പ്രതിഷേധമുയര്‍ത്തുന്നത് മറ്റാരുടെയോ താല്‍പര്യം മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണെന്നു വേണം കരുതാന്‍. അതിനാണ് കൂടുല്‍ സാധ്യതയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ ചൈനീസ് സൈന്യവും ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യവും തമ്മില്‍ ലഡാക്കിലും സിക്കിമിലും സമീപകാലത്തുണ്ടായ സംഘര്‍ഷങ്ങളുമായി പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ലിപുലേഖിലൂടെ ടിബറ്റിലെ മാനസരോവറിലേയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യ 80 കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള റോഡ് നിര്‍മിച്ചത്. മാനസരോവറിലേയ്ക്കുള്ള തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് യാത്രാസമയം വളരെയേറെ കുറയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ പാത. മേയ് എട്ടിന് റോഡ് തുറന്നതോടെയാണ് നേപ്പാള്‍ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. നേപ്പാളിന്റെ അതിര്‍ത്തി കൈയ്യേറിയാണ് ഇന്ത്യ റോഡ് നിര്‍മിച്ചതെന്നും ഇത്തരം നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനം ഒഴിവാക്കണമെന്നും നേപ്പാള്‍ അംബാസിഡര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

Content Highlights: Nepal may have raised border issue on someone else’s behest: Army Chief