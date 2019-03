ന്യൂഡല്‍ഹി: റഫാല്‍ കരാറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതീവ രഹസ്യമായ രേഖകള്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തില്‍ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെന്ന അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കെ.കെ.വേണുഗോപാല്‍ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ അറിയിച്ചതോടെ പ്രതിരോധത്തിലായിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍.

ഈ രേഖകളെ ഉദ്ധരിച്ച് മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തടയുന്നതിനൊപ്പം റഫാലില്‍ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമെന്ന് സമര്‍ത്ഥിക്കാന്‍ കൂടിയായിരുന്നു സര്‍ക്കാര്‍ ഇത്തരമൊരു വാദം ഉയര്‍ത്തിയത്. എന്നാല്‍ ഈ വാദത്തിന് നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും ഒരു പോലെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണിപ്പോള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരും ബിജെപി നേതാക്കളും.

പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തില്‍ അതീവ രഹസ്യമായ രേഖകള്‍ പോലും സൂക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തവര്‍ക്ക് രാജ്യത്തെ പൂര്‍ണ്ണമായും എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയുകയെന്ന്‌ കോണ്‍ഗ്രസും മറ്റു പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളും ചോദിക്കുന്നത്‌. രേഖകള്‍ മോഷണം പോയെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ വാദം വ്യാപക ട്രോളുകള്‍ക്കാണ് വിഷയമായിരിക്കുന്നത്‌.

രാജ്യത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചാ മുരടിപ്പും മറ്റുകാര്യങ്ങളും ഉയര്‍ത്തി മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റുവിനെ എപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്താറുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് അതേ നാണയത്തിലൂടെയാണ് റഫാല്‍ രേഖകളുടെ മോഷണത്തിന് ട്രോളുകളിലൂടെ മറുപടി നല്‍കുന്നത്. നെഹ്‌റുവാണ് രേഖകള്‍ മോഷ്ടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ട്രോളുകളില്‍ മിക്കതും.

Clinching evidence found. Yes, it was Nehru who stole the Rafale documents. pic.twitter.com/L6WMpkpZGO