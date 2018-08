ന്യൂഡല്‍ഹി: വിവാദ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ സ്ഥിരം ശീലമാക്കിയ രാജസ്ഥാനിലെ ബി.ജെ.പി എം.എല്‍.എ ഗ്യാന്‍ ദേവ് അഹുജയുടെ 'വിവാദ മൊഴികള്‍' അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇത്തവണ രാജ്യത്തെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റുവാണ് അഹുജയുടെ ഇരയായത്. നെഹ്‌റു ഒരിക്കലും ഒരു പണ്ഡിറ്റ് അല്ലെന്നും പോത്തിറച്ചിയും പന്നിയിറച്ചിയും കഴിക്കുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് പണ്ഡിറ്റ് ആവാന്‍ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് അഹുജയുടെ പുതിയ പ്രസ്താവന.

ബി.ജെ.പി ആസ്ഥാനം സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷമായിരുന്നു അഹുജയുടെ പ്രസ്താവന. കോണ്‍ഗ്രസ് ജാതീയതയുടെ പേരില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ നടത്തുകയാണെന്നും അഹുജ ആരോപിച്ചു. ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പഠിച്ചത് ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയില്‍ നിന്നാണ് എന്ന രാജസ്ഥാന്‍ പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിന്റെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കെയാണ് അഹുജ ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്.

#WATCH: BJP MLA Gyan Dev Ahuja says, "Nehru was not a Pandit. One who ate beef and pork, cannot be a Pandit". (10.08.18) pic.twitter.com/faltELOAgr