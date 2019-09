ന്യൂഡല്‍ഹി: കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റുവിനെ വീണ്ടും കുറ്റപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. കശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഉന്നയിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയെ സമീപിച്ച നെഹ്‌റുവിന്റെ നടപടി ഒരു ഹിമാലയന്‍ മണ്ടത്തമായിരുന്നെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡല്‍ഹിയില്‍ ഒരു പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ജമ്മു കശ്മീര്‍ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1948ല്‍ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. നെഹ്‌റു വ്യക്തിപരമായാണ് അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എടുത്തത്. അതൊരു ഹിമാലയന്‍ മണ്ടത്തരമായിരുന്നു- അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തെ 630 പ്രദേശങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാന്‍ സര്‍ദാര്‍ പട്ടേലിന് സാധിച്ചു. ജമ്മു കശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കുക എന്ന ഒറ്റ കാര്യംമാത്രമേ നെഹ്‌റുവിന് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാല്‍ അതു ചെയ്യാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. അത് സംഭവിച്ചത് 2019ല്‍ മാത്രമാണ്, അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുകയാണ് മുന്‍കാല കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരുകള്‍ ചെയ്തതെന്ന് അമിത് ഷാ ആരോപിച്ചു. കശ്മീര്‍ സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തില്‍ തെറ്റായ ചരിത്രമാണ് ജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. തെറ്റായ ചരിത്രമെഴുതുന്നവരുടെ കൈകളിലായിരുന്നു ചരിത്രരചനയുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യഥാര്‍ഥ വസ്തുതകള്‍ മറഞ്ഞുകിടന്നു. ശരിയായ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്താനും ജനങ്ങള്‍ക്കുമുന്നില്‍ അവതരിപ്പിക്കാനുമുള്ള സമയം എത്തിച്ചേര്‍ന്നതായും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കുന്ന 370-ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തെ വിമര്‍ശിക്കുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെയും അമിത് ഷാ വിമര്‍ശിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരിക്കുമ്പോള്‍ ഷെയ്ക് അബ്ദുള്ളയെ 11 വര്‍ഷമാണ് ജയിലിലടച്ചത്. എന്നിട്ടാണ് രണ്ടുമാസത്തേയ്ക്ക് ചില നേതാക്കള്‍ക്കള്‍ക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്ന വീട്ടുതടങ്കലിന്റെ പേരില്‍ സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

