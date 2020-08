ന്യൂഡല്‍ഹി: ജെഇഇ മെയിന്‍- നീറ്റ് പ്രവേശന പരീക്ഷകള്‍ നടത്താനുള്ള കേന്ദ്ര തീരുമാനത്തില്‍ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി കോണ്‍ഗ്രസ്. നാളെ( ഓഗസ്ത് 28-ന്‌) ദേശീയ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാല്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ഏകാധിപത്യപരമായ നടപടിയാണിത്. പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാര്‍ഥികളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ പരീക്ഷാനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോവാനുള്ള തീരുമാനം ആശങ്കയുളവാക്കുന്നു. രോഗവ്യാപന സാധ്യത കൂടുതലായതിനാലും ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാലും പരീക്ഷയ്‌ക്കെത്തുന്നത് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും.

എന്നാല്‍ പരീക്ഷ നടത്തുമെന്ന തീരുമാനത്തിലൂടെ വലിയ മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദമാണ് കേന്ദ്രം കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നത്. അസ്സാമിലേയും ബിഹാറിലേയും വെള്ളപ്പൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ അവിടുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് മറ്റൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്.-കെസി വേണുഗോപാല്‍ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധപരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് തീരുമാനം.

Content Highlights: NEET, JEE mains 2020: Congress to hold nationwide protests on Friday against holding of exams