ന്യൂഡല്‍ഹി: സെപ്റ്റംബര്‍ 13ന് നടക്കേണ്ട നീറ്റ് പരീക്ഷ നീട്ടിവയ്ക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളില്‍ പരീക്ഷാകേന്ദ്രം അനുവദിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ഓണ്‍ലൈനായി നീറ്റ് പരീക്ഷ നടത്താന്‍ കഴിയില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത സത്യവാങ് മൂലത്തില്‍ മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.

നീറ്റ് പരീക്ഷ നീട്ടിവച്ചാല്‍ അക്കാദമിക്ക് കലണ്ടര്‍ തകിടം മറിയും. ഇനിയും പ്രവേശന നടപടികള്‍ വൈകിയാല്‍ ഈ വര്‍ഷം പ്രവേശനം നേടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഗുണനിലവാരം ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസമോ, പരിശീലനമോ നല്‍കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.

ജെഇഇ പരീക്ഷ പോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നീറ്റ് പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ അനുവദിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ അനുവദിക്കണമെങ്കില്‍ സൂക്ഷമമായ ആസൂത്രണം ആവശ്യമാണ്. എന്നാല്‍ അതിനി സാധ്യമല്ലെന്നും മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. നീറ്റ് പരീക്ഷ ഓണ്‍ലൈനില്‍ നടത്താന്‍ കഴിയില്ലെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നീറ്റ് പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബര്‍ 13 ന് തന്നെ നടത്തും എന്ന് വ്യക്തമാക്കി ദേശിയ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജന്‍സി ഇന്നലെ വാര്‍ത്ത കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിരുന്നു. പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിന് ഉള്ള സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോകോള്‍ അടുത്ത ആഴ്ച പുറത്തിറക്കും എന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.

നീറ്റ് എഴുതുന്നവര്‍ക്ക് ക്വാറന്റീന്‍ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അപേക്ഷ

നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും രക്ഷകര്‍ത്താക്കള്‍ക്കും ക്വാറന്റീന്‍ ഒഴിവാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ അപേക്ഷ. ഖത്തര്‍ കെ എം സി സി ആണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കേരളം ഉള്‍പ്പടെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവര്‍ക്ക് 28 ദിവസം ക്വാറന്റീനാണ് നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കെ എം സി സി ക്ക് അഭിഭാഷകന്‍ ഹാരീസ് ബീരാന്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത അപേക്ഷയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ജെഇഇ പരീക്ഷ വിദേശത്ത് എഴുതി നീറ്റ് പരീക്ഷ ഇന്ത്യയില്‍ എഴുതാന്‍ വരുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഇതിന് സാധിക്കില്ലെന്നും അപേക്ഷയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി അടുത്തയാഴ്ച പരിഗണിക്കും.

Content Highlights:NEET exam can't be postponed says medical council of india