ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19 ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവര്‍ റാപ്പിഡ് ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റില്‍ നെഗറ്റീവായാലും ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍. ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെന്ന് കേന്ദ്രം. ഇതുസംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കത്തയച്ചു.

കൂടുതല്‍ കൃത്യതയുളള പരിശോധനയാണ് ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍. ടെസ്റ്റ്. കടുത്ത രോഗലക്ഷണങ്ങളുളളവര്‍ക്ക് ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍. പരിശോധന നിര്‍ബന്ധമാക്കിയാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍. ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ റാപ്പിഡ് ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ നിര്‍ദേശം വന്നിരിക്കുന്നത്. വേഗത്തില്‍ ഫലം ലഭിക്കുന്ന മിതമായ നിരക്കിലുളള പരിശോധനാ മാര്‍ഗമാണ് റാപ്പിഡ് ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റുകള്‍. എന്നാല്‍ ഈ ടെസ്റ്റുകളില്‍ കൂടുതലും നെഗറ്റീവ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതായി ഐ.സി.എം.ആര്‍. കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

കോവിഡ് 19 രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരേയും റാപ്പിഡ് ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റിങ് കിറ്റുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാനം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന് സമീപകാലത്താണ് ഐ.സി.എം.ആര്‍. നിര്‍ദേശിച്ചത്. നെഗറ്റീവ് ഫലം വന്നാലും കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍. ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെന്നാണ് പുതിയ നിര്‍ദേശത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

രാജ്യത്ത് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ നിരക്ക് 8.4 ശതമാനമാണ്. ബുധനാഴ്ച ഇത് 7.7 ശതമാനമായിരുന്നു. 95,735 പുതിയ കോവിഡ് 19 കേസുകളാണ് രാജ്യത്ത് ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 44.65 ലക്ഷമായി ഉയര്‍ന്നു. നിലവില്‍ 9.19 ലക്ഷം സജീവ കേസുകളാണ് രാജ്യത്തുളളത്.

Content Highlights: Need to retest symptomatic cases who were tested negative in Antigen tests