ന്യൂഡല്‍ഹി: 'വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്, ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ഏറ്റവും ആവശ്യം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ്.' ഡല്‍ഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയില്‍ കോവിഡ്-19 വാര്‍ഡില്‍ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ഡോ. അംബികയുടെ വാക്കുകളാണിത്.

അനുദിനം രോഗികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചും ഈ പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തെ തരണം ചെയ്യേണ്ട വിധത്തെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഡോക്ടര്‍ വികാരാധീനയായത്. കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയായതിനാല്‍ കുടുംബത്തില്‍ നിന്ന് അകന്ന് നില്‍ക്കുകയാണ് ഡോ. അംബിക.

#WATCH Dr Ambika, who is posted at #COVID19 treatment ward of Delhi AIIMS, breaks down while speaking about her professional challenges amid coronavirus pandemic. pic.twitter.com/erNNUIh7Il