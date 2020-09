ന്യൂഡല്‍ഹി: വരാനിരിക്കുന്ന ബിഹാര്‍ നിയമസഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എന്‍.ഡി.എ ഭൂരിപക്ഷം നേടി നിതിഷ് കുമാര്‍ വീണ്ടും സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയാവുമെന്ന് ബിജെപി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ബിഹാറില്‍ അധികാരം നിലനിര്‍ത്തുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം പട്‌നയില്‍ നിന്നുള്ള ബിജെപി എംപിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ രവി ശങ്കർ പ്രസാദ് പങ്കുവെച്ചത്.

അതേസമയം ഈ സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും ബിഹാറിലെ ജനങ്ങള്‍ ഇത്തവണ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് പ്രധാന പ്രതിപക്ഷപാര്‍ട്ടിയായ ആര്‍ജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് പ്രതികരിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജെഡിയു പ്രധാന എതിരാളി അല്ല. ബിജെപിക്കെതിരെയാണ് മത്സരമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒക്ടോബര്‍ 28 മുതല്‍ നവംബര്‍ ഏഴുവരെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായാണ് ബിഹാറില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. നവംബര്‍ 10നാണ് വോട്ടെണ്ണല്‍. ഒന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ 16 ജില്ലകളിലെ 71 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. നവംബര്‍ 29 ന് നിലവിലെ നിയമസഭയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.

