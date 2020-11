ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിഹാറിന്റെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകുമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള എന്‍.ഡി.എ. സഖ്യകക്ഷികളുടെ യോഗം ഞായറാഴ്ച ചേരും. ജനതാദള്‍ അധ്യക്ഷനും ബിഹാര്‍ മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ നിതീഷ് കുമാറാണ് എന്‍.ഡി.എ. യോഗം ചേരുന്ന കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് യോഗം.

നിയമസഭാകക്ഷിയോഗം നവംബര്‍ 15 ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30ന് ചേരുമെന്നും കാര്യങ്ങള്‍ വിശദമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമെന്നും എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും കൈക്കൊളളുമെന്നും നിതീഷ് കുമാര്‍ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

ബിഹാര്‍ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 43 സീറ്റുകള്‍ മാത്രമാണ് നിതീഷിന്റെ പാര്‍ട്ടിക്ക് നേടാനായത്. സഖ്യകക്ഷിയായ ബി.ജെ.പിക്ക് 74 സീറ്റും ലഭിച്ചു. ഇതോടെ എന്‍.ഡി.എ. സഖ്യത്തിലെ, കൂടുതല്‍ സീറ്റുകള്‍ നേടിയ കക്ഷിയായി ബി.ജെ.പി. മാറുകയും ചെയ്തു. ആരാകും അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന കാര്യം എന്‍.ഡി.എ. തീരുമാനിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിതീഷ് കുമാര്‍ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

