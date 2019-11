മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എന്‍സിപി എംഎല്‍എമാരെ മറ്റൊരു ഹോട്ടലിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. മുംബൈയിലെ റെനൈസന്‍സ് ഹോട്ടലില്‍ താമസിപ്പിച്ചിരുന്ന എംഎല്‍എമാരെയാണ് മുംബൈയിലെ തന്നെ ഹയാത്ത് ഹോട്ടലിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. സുരക്ഷാകാരണങ്ങള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് ഇതെന്നാണ് വിവരം.

അതിനിടെ, ഹോട്ടലിനുള്ളില്‍ ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ടോടെ നാടകീയ രംഗങ്ങളുണ്ടായെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ഹോട്ടലിനുള്ളില്‍ സാധാരണ വേഷത്തിലെത്തിയ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ എന്‍സിപി എംഎല്‍എമാര്‍ പിടികൂടി. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ബിജെപിയുടെ ചാരനാണെന്നാണ് എന്‍സിപി എംഎല്‍എമാരുടെ ആരോപണം.

നേരത്തെ ശിവസേന നേതാക്കളായ ഉദ്ധവ് താക്കറെ, സഞ്ജയ് റാവത്ത്, ആദിത്യ താക്കറെ എന്നിവര്‍ റെനൈസന്‍സ് ഹോട്ടലിലെത്തി എന്‍സിപി നേതാക്കളെ കണ്ടിരുന്നു. എംഎല്‍എമാരുടെ യോഗത്തില്‍ ശിവസേന നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

അതേസമയം, വിശദമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് അഹമ്മദ് പട്ടേല്‍ മുംബൈയിലെ മാരിയറ്റ് ഹോട്ടലിലെത്തി. അശോക് ചവാന്‍, അഹമ്മദ് പട്ടേല്‍, സുശീല്‍ കുമാര്‍ ഷിന്‍ഡെ, മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളും കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാരും ഇവിടെയാണ് തങ്ങുന്നത്.

