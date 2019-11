മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ എന്‍.സി.പി-കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കുമെന്ന സൂചന നല്‍കി എന്‍.സി.പി. വക്താവ് നവാബ് മാലിക്ക്.

ബി.ജെ.പിയും ശിവസേനയും ചേര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കും. അവര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ കോണ്‍ഗ്രസും എന്‍.സി.പിയും ചേര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങള്‍ എല്ലാ എം.എല്‍.എമാരുടെയും യോഗം നവംബര്‍ 12ന് വിളിച്ചുചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. നവാബ് മാലിക്ക് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐയോടു പറഞ്ഞു.

Nawab Malik, NCP: If BJP-Shiv Sena form the govt, we will sit in Opposition. If they don't form govt then Congress-NCP will try to form an alternate govt. We have called a meeting of all our MLAs on 12th November to discuss the political situation in the state pic.twitter.com/tsrltQLxCZ