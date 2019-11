മുംബൈ: ബിജെപി പാളയത്തിലെത്തി ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും 80 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ സ്ഥാനം രാജിവെക്കുകയും ചെയ്ത അജിത് പവാര്‍ ത്രികക്ഷി സര്‍ക്കാരിലും ഉപഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌.

ത്രികക്ഷി സര്‍ക്കാരില്‍ എന്‍സിപിക്ക് ലഭിച്ച ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് അജിത് പവാറാകും എത്തുകയെന്ന്‌ പാര്‍ട്ടി വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് എ.എന്‍.ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതേ സമയം ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇന്ന് വൈകീട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ചടങ്ങില്‍ അജിത് പവാര്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തേക്കില്ല.

ത്രികക്ഷി സര്‍ക്കാരിന്റെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമേ അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയുള്ളുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഡിസംബര്‍ മൂന്നിനകം വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താനാണ് ഉദ്ധവിനോട് ഗവര്‍ണര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പാര്‍ട്ടിയില്‍ വിമത ശബ്ദം ഉയര്‍ത്തിയ അജിത് പവാറിന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കം ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദം ഏല്‍പ്പിച്ച ശരത് പവാറിന്റെ നീക്കം ഏറെ കൗതുകത്തോടെയാണ് രാഷ്ടീയനിരീക്ഷകര്‍ നോക്കി കാണുന്നത്.

അജിത് പവാറിനെ ബിജെപി പാളയത്തിലേക്കെത്തിച്ചതും തിരിച്ച് വരവും ശരത് പവാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമായിരുന്നോ എന്ന സംശയവും ഇതോടെ ഉയരുന്നുണ്ട്. അതോ അജിത് പവാറിനെ അനുനയിപ്പിച്ച് എന്‍സിപിയില്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നല്‍കിയതാണോ എന്നും വ്യക്തമല്ല.

ത്രികക്ഷി സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക്‌ മുമ്പാണ് നാടകീയമായി പുലര്‍ച്ചെ ഫഡ്‌നാവിസിനൊപ്പം അജിത് പവാര്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. 56 പാര്‍ട്ടി എംഎല്‍എമാരില്‍ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും തനിക്കൊപ്പമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാണ് എന്‍സിപി നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായിരുന്ന അജിത് പവാര്‍ ബിജെപിക്കൊപ്പം കൂടിയത്.

ഇതിന് പിന്നാലെ 56-ല്‍ 51 എംഎല്‍എമാരേയും അണി നിരത്തി ശരദ്‌ പവാര്‍ ശക്തി കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ അജിത് പവാറിനൊപ്പമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പോയ എംഎല്‍എമാര്‍ ഓരോരുത്തരായി എന്‍സിപി ക്യാമ്പില്‍ തിരച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു. ഉടന്‍ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെച്ച അജിത് പവാര്‍ ആദ്യം എത്തിയ ശരദ്‌ പവാറിനെ കാണനായിരുന്നു.

ബിജെപി പാളയത്തിലേക്ക് ചേക്കേറിയിട്ടും അജിത് പവാറിനെതിരെ ശരദ്‌പവാറക്കം എന്‍സിപി നേതാക്കളൊന്നും കാര്യമായ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അജിത് പവാര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യം ഭംഗിയായി നിറവേറ്റി എന്ന ശിവസേന നേതാവ് സഞജയ് റാവത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയും ഇതിനോട് കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതാണ്.

അഴിമതിക്കാരന്‍ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിലുടനീളം ബിജെപി നേതാക്കള്‍ വിളിച്ചിരുന്ന അജിത് പവാറിനെ ഒപ്പം കൂട്ടുകയും അദ്ദേഹം ഉള്‍പ്പെട്ട അഴിമതി കേസുകളില്‍ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ബിജെപി അക്ഷരാര്‍ഥത്തില്‍ വെട്ടിലായി.

അഴിമതിക്കാരന്‍ എന്ന് വിളിച്ച ബിജെപിയെക്കൊണ്ട് തന്നെ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ച് 'ക്ലീന്‍ചിറ്റ്' വാങ്ങിയെടുത്ത ശേഷമായിരുന്നു അജിത് പവാറിന്റെ മടക്കം. അതേ സമയം തന്നെ അജിത് പവാറിനെ ഒപ്പം കൂട്ടിയതില്‍ മഹാരാഷ്ട്ര ബിജെപിക്കുള്ളില്‍ കടുത്ത വിഭാഗീയതക്കിടയാക്കുകയും ചെയ്തു.

അജിത് പവാറിനെ വിശ്വസിച്ച് സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കുകയും ഒടുവില്‍ നാണം കെട്ട് രാജിവെക്കേണ്ടിയും വന്നത് പാര്‍ട്ടിക്കുണ്ടാക്കിയ ആഘാതം ചില്ലറയല്ല. അജിത് അഴിമതിക്കാരന്‍ തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുണ വാങ്ങിയ പാര്‍ട്ടി നടപടി തെറ്റാണെന്നും ഫഡ്‌നാവിസിനെ പരോക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ഏക്‌നാഥ് ഖഡ്‌സെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ഇപ്പോള്‍ പയറ്റുന്ന തന്ത്രങ്ങള്‍ സുപ്രിയയെ എന്‍.സി.പി.യില്‍ പിന്‍ഗാമിയായി വാഴിക്കുകയെന്ന ശരദ് പവാറിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണോ എന്ന സംശയവും ഉയരുന്നുണ്ട്‌.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുതിയ സാമാജികര്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞചെയ്യാനെത്തിയപ്പോള്‍ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കെന്നപോലെ അവരെ കൈപിടിച്ച് വിധാന്‍സഭയിലേക്ക് ആനയിച്ചത് എന്‍.സി.പി. നേതാവ് സുപ്രിയ സുലെയാണ്. അച്ഛന്‍ ശരദ് പവാറിന്റെ തന്ത്രങ്ങള്‍ വിജയംകൊയ്ത, നാലുദിവസംനീണ്ട രാഷ്ട്രീയനാടകങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞുനിന്നു തിളങ്ങിയതും സുപ്രിയതന്നെ.

Content Highlights: NCP Sources-Ajit Pawar to be the Deputy Chief Minister-Sharad Pawar moves-bjp