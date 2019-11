മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിര്‍ണായക നീക്കവുമായി എന്‍.സി.പി-കോണ്‍ഗ്രസ്-ശിവസേനാ സഖ്യം. തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമുള്ള 162 എം.എല്‍.എമാരെ ഒരുമിച്ച് അണിനിരത്താനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ത്രികക്ഷിസഖ്യം. മുംബൈയിലെ ഗ്രാന്‍ഡ് ഹയാത്ത് ഹോട്ടലാണ് എം.എല്‍.എമാരെ അണിനിരത്തിയുള്ള ശക്തിപ്രകടനത്തിന് വേദിയായി സഖ്യം തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

മൂന്ന് പാര്‍ട്ടികളും തങ്ങളുടെ എം.എല്‍.എമാരെ ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തിച്ചു.എന്‍.സി.പി. അധ്യക്ഷന്‍ ശരദ് പവാര്‍, മകള്‍ സുപ്രിയ സുലെ, പാര്‍ട്ടി വക്താവും എം.പിയുമായ സഞ്ജയ് റാവത്ത്, ശിവസേനാ അധ്യക്ഷന്‍ ഉദ്ധവ് താക്കറേ, കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ തുടങ്ങിയവരും ഹോട്ടലില്‍ എത്തി.

നമ്മുടെ പോരാട്ടം കേവലം അധികാരത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല. സത്യത്തിന്റെ വിജയത്തിനു കൂടി വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് യോഗത്തില്‍ പ്രസംഗിച്ച ഉദ്ധവ് താക്കറേ പറഞ്ഞു.

Shiv Sena's Uddhav Thackeray at Hotel Grand Hyatt in Mumbai where Shiv Sena-NCP-Congress MLAs have assembled: Our fight is not just for power, our fight is for 'Satyamev Jayate.' The more you try to break us, the more we will unite. #Maharashtra pic.twitter.com/q7gXFMRE2C