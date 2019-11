മുംബൈ: കഴിഞ്ഞദിവസം മുതല്‍ കാണാതായിരുന്ന എന്‍.സി.പി. എംഎല്‍എ ഞായറാഴ്ച പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഷഹാപൂര്‍ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എന്‍സിപിയുടെ എംഎല്‍എയായ ദൗലത് ദറോഡയാണ് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക്‌ശേഷം പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. താന്‍ സുരക്ഷിതനാണെന്നും, എന്‍സിപിയുടെ ചിഹ്നത്തില്‍ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചതിനാല്‍ പാര്‍ട്ടി മാറുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി എ.എന്‍.ഐ. റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. തന്റെ പിന്തുണ ശരദ് പവാറിനാണ്. അജിത് പവാറിനെയും പിന്തുണച്ചിരുന്നു. അപവാദപ്രചരണങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും ശരദ് പവാറും അജിത് പവാറും കൈക്കൊള്ളുന്ന തീരുമാനം എന്തായാലും അതിനൊപ്പം നില്‍ക്കുമെന്നും ദറോഡ വ്യക്തമാക്കി.

ശനിയാഴ്ച രാജ്ഭവനിലേക്ക് പോയ എംഎല്‍എയെ കാണാനില്ലെന്ന് എന്‍സിപി നേതാവും ഷഹാപൂരിലെ മുന്‍ എംഎല്‍എയുമായ പാന്‍ദുറാങ് ബരോറയാണ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. ശനിയാഴ്ച ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിന്റെയും അജിത് പവാറിന്റെയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിന് പോയ ദറോഡയെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് വിവരമൊന്നുമില്ലെന്നായിരുന്നു ബരോറയുടെ പരാതി. എന്നാല്‍ ദറോഡ മുംബൈയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞദിവസം എന്‍സിപി യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാതിരുന്ന എംഎല്‍എമാരിലൊരാളാണ് ദറോഡ.

അതിനിടെ, കഴിഞ്ഞദിവസം പാര്‍ട്ടി നേതാക്കള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന മറ്റ് മൂന്ന് എന്‍സിപി എംഎല്‍എമാര്‍ കൂടി ഞായറാഴ്ച പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. മാണിക് റാവു കോഗഡെ, അനില്‍ പാട്ടീല്‍, നിതിന്‍ പവാര്‍ എന്നിവരാണ് ശരദ് പവാറിന് പിന്തുണ അറിയിച്ച് ഞായറാഴ്ച രംഗത്തെത്തിയത്.

