മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാ വികാസ് അഘാടി സഖ്യത്തില്‍ അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ തുടരുന്നു. ഇത്തവണ മുസ്ലീം വിഭാഗങ്ങളള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സംവരണം കൊണ്ടുവരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വിരുദ്ധാഭിപ്രായം നിലനില്‍ക്കുന്നത്.

മുസ്ലീംവിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം അധിക സംവരണം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുമെന്ന് ന്യൂനപക്ഷ കാര്യമന്ത്രി നവാബ് മാലിക്കാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മന്ത്രിസഭയിലെ എന്‍സിപി അംഗമാണ് നവാബ് മാലിക്. ഇതിനുള്ള നിയമനിര്‍മാണം ഉടന്‍ നടപ്പാക്കുമെന്നാണ് ന്യൂനപക്ഷ കാര്യമന്ത്രി നിയമസഭയില്‍ അറിയിച്ചത്. സ്‌കൂളുകളില്‍ അഡ്മിഷന്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാണ് തീരുമാനം. തൊഴില്‍മേഖലയിലും സംവരണം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിയമോപദേശം തേടിയിരിക്കുകയാണെന്നും മാലിക് അറിയിച്ചു.

എന്നാല്‍ മാലികിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ അത്തരമൊരു തീരുമാനം സര്‍ക്കാര്‍ എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രിസഭയിലെ ശിവസേന അംഗവും മുതിര്‍ന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായ ഏകനാഥ് ഷിന്‍ഡെ രംഗത്ത് വന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ മുന്നണിയില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ഷിന്‍ഡെ പറഞ്ഞു. മാലികിന്റെ നിയമസഭയിലെ പ്രസ്താവന തന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഏതെങ്കിലും സമുദായത്തിന് സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മഹാവികാസ് അഘാടി സഖ്യത്തിലെ നേതാക്കള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കും. ഇക്കാര്യത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ ഉചിതമായ സമയത്ത് ഉചിതമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുമെന്നും നിലവില്‍ അത്തരത്തില്‍ യാതൊരു തീരുമാനവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

