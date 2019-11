മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തില്‍ നിറസാന്നിധ്യമായി ശരദ് പവാറിന്റെ മകളും എന്‍സിപി നേതാവുമായ സുപ്രിയ സുലെ. പിതൃസഹോദര പുത്രനും എന്‍സിപി നേതാവുമായ അജിത് പവാറിനെ ആലിംഗനം ചെയ്താണ് സുപ്രിയ വിധാന്‍ സഭയിലേക്ക് വരവേറ്റത്. ഒരുരാത്രി കൊണ്ട് ബിജെപിക്കൊപ്പം അണിചേര്‍ന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തെങ്കിലും ഒടുവില്‍ രാജിവെച്ച് എന്‍സിപി ക്യാമ്പിലെത്തിയ അജിത് പവാറിനെ ഒരു പരിഭവവും ഇല്ലാതെയാണ് സുപ്രിയ സ്വീകരിച്ചത്.

വിധാന്‍സഭയിലെത്തിയ അജിത് പവാറിനെ കൈകൊടുത്ത് സ്വീകരിച്ച സുപ്രിയ പ്രിയ ദാദയെ ആലിംഗനവും ചെയ്തു. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇരുവരുടെയും പ്രതികരണം തേടിയ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോടും സുപ്രിയ കാര്യം വ്യക്തമാക്കി. എനിക്ക് ദാദയുമായി (അജിത് പവാര്‍) ഒരു അകല്‍ച്ചയുമില്ല, എല്ലാവര്‍ക്കം പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഓരോ കര്‍ത്തവ്യമുണ്ട്. പാര്‍ട്ടിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് അവരുടെ കടമയാണ്-സുപ്രിയ പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു.

അജിത് പവാറിന് പിന്നാലെ വിധാന്‍സഭയിലെത്തിയ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിനെയും സുപ്രിയ ഹസ്തദാനം നല്‍കിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. വിധാന്‍സഭയിലെത്തിയ ഓരോ എംഎല്‍എമാരെയും അവര്‍ ഇപ്രകാരം വരവേറ്റു.

#WATCH NCP leader Supriya Sule welcomed Ajit Pawar and other newly elected MLAs at #Maharashtra assembly, earlier today. #Mumbai pic.twitter.com/vVyIZfrl1x