ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതിഥിതൊഴിലാളികളെ അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോള്‍ മടക്കി അയക്കരുതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് എന്‍ സി പി നേതാവ് ശരദ് പവാര്‍.

അതിഥി തൊഴിലാളികളെ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് അയക്കാന്‍ സൗകര്യം ഒരുക്കരുതെന്ന് അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയാണ്.- പവാര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

I humbly request our @PMOIndia Shri. Narendra Modi ji to intervene in this matter by talking to the CMs of the respective states who are not allowing these people to come back home.