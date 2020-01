ന്യൂഡല്‍ഹി: യന്ത്രത്തകരാറിനെ തുടര്‍ന്ന് എന്‍സിസിയുടെ ചെറുവിമാനം എക്‌സ്പ്രസ് വേയില്‍ അടിയന്തിര ലാന്‍ഡിങ് നടത്തി. ഡല്‍ഹിക്കടുത്ത് സാദാര്‍പുരിലെ ഈസ്റ്റേണ്‍ പെരിഫറല്‍ എക്‌സ്പ്രസ് വേയിലാണ് രണ്ടുപേര്‍ക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഈ പരിശീലന വിമാനം അടിയന്തിരമായി നിലത്തിറക്കിയത്.

വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1.45ഓടെയാണ് വിമാനം ഹൈവേയില്‍ ഇറക്കിയത്. വിമാനത്തിനുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാര്‍ മൂലമാണ് അടിയന്തിര ലാന്‍ഡിങ്ങ് വേണ്ടിവന്നതെന്നാണ് വിവരം. രണ്ട് പൈലറ്റുമാരാണ് വിമാനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടുപേരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഗാസിയാബാദ് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

എക്‌സ്പ്രസ് വേയില്‍ അടിയന്തിരമായി ഇറക്കിയവിമാനം എക്‌സ്പ്രസ് വേയുടെ സുരക്ഷാ വേലിയില്‍ തട്ടിയാണ് നിന്നത്. ഇതിനിടെ വിമാനത്തിന് കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്തിന്റെ ഇടത് ചറക് തകര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. എക്‌സ്പ്രസ് വേയിലൂടെയുള്ള വാഹനഗതാഗതത്തിന് തടസ്സം നേരിട്ടിട്ടില്ല.

