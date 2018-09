ന്യൂഡല്‍ഹി: ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെ അപകീര്‍ത്തികരമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്തതിന് പ്രേക്ഷകരോട് മാപ്പു പറയണമെന്ന് റിപ്പബ്‌ളിക് ടി വിക്ക് ന്യൂസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് സ്റ്റാന്‍ഡേഡ്‌സ് അതോറിറ്റി(എന്‍ ബി എസ് എ)യുടെ നിര്‍ദേശം.

ജനുവരിയില്‍ ചാനലിന്റെ എഡിറ്റര്‍ ഇന്‍ ചീഫ് അര്‍ണാബ് ഗോസ്വാമി, ''ജിഗ്നേഷ് ഫ്‌ളോപ് ഷോ'' എന്ന ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെ നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങളാണ് നടപടിക്ക് കാരണമായത്. എ സിങ്, പ്രതിഷ്ഠ സിങ് എന്നിവരാണ് പരാതിയുമായി എന്‍ ബി എസ് എയെ സമീപിച്ചത്.

ഗുജറാത്തില്‍നിന്നുള്ള എം എല്‍ എ ജിഗ്നേഷ് മേവാനി ജനുവരി ഒമ്പതിന് ഡല്‍ഹിയിലെ പാര്‍ലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റില്‍ "യുവ ഹുങ്കാര്‍ റാലി" എന്ന പേരില്‍ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. റിപ്പബ്‌ളിക്ക് ടിവിയ്ക്കു വേണ്ടി ശിവാനി ഗുപ്തയായിരുന്നു പരിപാടി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ പോയത്. റാലിയെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ ശിവാനിയെ ശല്യം ചെയ്തവരില്‍ ഒരാളെന്ന് ആരോപിച്ച്, തന്റെ മുഖം ചാനലില്‍ വൃത്തം വരച്ചു രേഖപ്പെടുത്തി കാണിച്ചെന്നും അധിക്ഷേപകരമായ വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചെന്നുമാണ് സിങ് പരാതിയില്‍ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

സംസ്‌കാരശൂന്യനായ കള്ളന്‍, ലൈംഗിക വൈകൃതം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവന്‍, ഗുണ്ട, കഴുതപ്പുലി, ഇന്ത്യാവിരുദ്ധന്‍ തുടങ്ങിയ പദങ്ങള്‍ തനിക്കെതിരെ അര്‍ണാബ് ഉപയോഗിച്ചെന്നും സിങ് പരാതിയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. 7-9-2018 (വെള്ളിയാഴ്ച) രാത്രി ഒമ്പതുമണിക്കുള്ള ചര്‍ച്ചയ്ക്കു മുമ്പ് ഫുള്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ മാപ്പ് എഴുതിക്കാണിക്കണമെന്നാണ് എന്‍ ബി എസ് എ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. എന്‍ ബി എസ് എയുടെ നടപടിയെ കുറിച്ച് ജിഗ്നേഷ് മേവാനി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

For Urgent attention of Media :

Here is the copy of National Broadcasting Authority of India's order asking Republic TV to tender fullscreen apology for using defamatory stuff against me & our team in its coverage of 'Yuva Hunkar Rally' back in Jan. Shame on Banana Republic. pic.twitter.com/9QrnYWAife