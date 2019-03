ന്യൂഡല്‍ഹി: പുതിയ ചിന്തകളുള്ള പുതിയ പാകിസ്താനാണെങ്കില്‍ അവര്‍ ഭീകരതക്കെതിരെ പുതിയ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാനും തയ്യാറാകണമെന്ന് ഇന്ത്യ. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭീകരവാദപ്രവര്‍ത്തനം പാക് മണ്ണില്‍ ഇനിയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന ഇമ്രാന്‍ഖാന്റെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ്.

പാക് മണ്ണില്‍ നിന്ന് തീവ്രവാദികള്‍ ഭീകരാക്രമണത്തിന് തന്ത്രം മെനയുന്നതിനെതിരേ പാകിസ്താന്‍ ഇതുവരെ വ്യക്തമായ നടപടികളെടുക്കാന്‍ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും ഇന്ത്യ ആവര്‍ത്തിച്ചു. പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിനും പിന്നാലെ ഇന്ത്യ നടത്തിയ മിന്നലാക്രമണത്തിനും ശേഷം പാകിസ്താന്‍ ഭീകരതക്കെതിരെ പ്രസ്താവനകളുമായി പലതവണ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

പാക്മണ്ണില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്തും ഭീകരാക്രമണം നടത്താന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും, ഒരു ഭീകരസംഘടനകളേയും വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും, ഇനി പുതിയൊരു യുഗമാണ് വരാനിരിക്കുന്നതെന്നും പാകിസ്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ഖാന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു.

#WATCH Ministry of External Affairs (MEA) Spokesperson, Raveesh Kumar: If Pakistan claims to be a 'Naya Pakistan' with 'nayi soch' then it should demonstrate 'naya action' against terrorist groups and cross border terrorism in support of its claims. pic.twitter.com/Ji7ZBZsVjc