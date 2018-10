ലഖ്‌നൗ: മൂന്നുവര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ രാജ്യത്തുനിന്ന് ഇടതു തീവ്രവാദം തുടച്ചുനീക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്. ലഖ്‌നൗവില്‍ ദ്രുതകര്‍മ സേനയുടെ 26-ാം വാര്‍ഷികാഘോഷത്തില്‍ സേനാംഗങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രാജ്യത്തെ നക്‌സല്‍ ബാധിത ജില്ലകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ കുറവു വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകാലം മുമ്പ് ഇത് 126 ആയിരുന്നത് ഇപ്പോള്‍ 10-12 ആയി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്- രാജ്‌നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു.

ആ ദിനം അകലയെല്ല. ഒരുപക്ഷെ ഒന്ന്-രണ്ട് അല്ലെങ്കില്‍ മൂന്നുവര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ രാജ്യത്തുനിന്ന് ഇടതു തീവ്രവാദം പൂര്‍ണമായി തുടച്ചുമാറ്റാന്‍ സാധിക്കും. സി ആര്‍ പി എഫിന്റെയും സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെയും നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യവും ധൈര്യവും കഠിനപ്രയത്‌നവും കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധ്യമാവുകയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സേന ഈ വര്‍ഷം 131 മാവോവാദികളെ വധിച്ചെന്നും 1278 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തെന്നും 58 പേര്‍ കീഴടങ്ങിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

