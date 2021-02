ദെഹ്‌റാദൂണ്‍: ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ മഞ്ഞുമലയിടിഞ്ഞുണ്ടായ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം രൂപപ്പെട്ട തടാകത്തിന്റെ ആഴമളക്കാന്‍ നാവികസേനയുടെ മുങ്ങല്‍ വിദഗ്ധരുടെ പ്രത്യേകസംഘമെത്തി. തപോവനിന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍ മുകളിലായാണ് തടാകം രൂപം കൊണ്ടത്. മഞ്ഞുമലയിടിഞ്ഞുണ്ടായ പ്രളയാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ അടിഞ്ഞു കൂടിയാണ് തടാകമുണ്ടായത്. സമുദ്രനിരപ്പില്‍ നിന്ന് 14,000 അടി ഉയരത്തിലാണ് തടാകം.

തണുപ്പേറിയ തടാകത്തിന്റെ ആഴമളക്കുന്നത് നാവികസേനയുടെ പ്രത്യേകസംഘത്തിന് തികച്ചും സാഹസികമായിരുന്നു. എക്കോ സൗണ്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു തടാകത്തിന്റെ ആഴമളക്കല്‍. വ്യോമസേനയുടെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു പരിശോധന.

#WATCH In a joint Indian Navy-IAF operation on 20 Feb, naval divers were winched by IAF's Advanced Light Helicopter at a height of 14000 ft to measure the depth of the glacial lake formed 5 km upstream of Tapovan, Uttarakhand pic.twitter.com/5gs6kZwagA