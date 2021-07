ചണ്ഡീഗഢ്: പഞ്ചാബ് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായി നിയമിതനായതിന് പിന്നാലെ ഗാന്ധികുടുംബത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രി അമരിന്ദര്‍ സിങ്ങിനെ പരോക്ഷമായി പരിഹസിച്ചും നവജോത് സിങ് സിദ്ധു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്‍ശം.

കുറച്ചുപേര്‍ക്കു മാത്രമല്ല, മുഴുവനാളുകള്‍ക്കും അഭിവൃദ്ധിയും വിശേഷാധികാരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും പങ്കിടാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസുകാരനായ എന്റെ പിതാവ് രാജകുടുംബം വിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തില്‍ ചേര്‍ന്നു. ദേശസ്‌നേഹ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് വധശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ രാജാവിന്റെ കാരുണ്യത്തില്‍ ശിക്ഷ റദ്ദാക്കപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഡി.സി.സി. അധ്യക്ഷനും എം.എല്‍.എയും എം.എല്‍.സിയും അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലും ആയി- സിദ്ധു ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

പാട്യാല നാട്ടുരാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നു അമരിന്ദര്‍ സിങ്ങിന്റെ പിതാവ്. ഇതിനെ പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ചാണ് തന്റെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് സിദ്ധുവിന്റെ ട്വീറ്റ്.

തന്നില്‍ വിശ്വാസം അര്‍പ്പിച്ചതിനും പരമപ്രധാന പദവി നല്‍കിയതിനും കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിക്കും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് സിദ്ധുവിന്റെ മറ്റൊരു ട്വീറ്റ്.

പഞ്ചാബ് മോഡലിലൂടെയും ഹൈക്കമാന്‍ഡിന്റെ 18 പോയന്റ് അജണ്ടയിലൂടെയും ജനങ്ങള്‍ക്ക് അവരുടെ അധികാരം തിരികെ നല്‍കാന്‍, വിനീതനായ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകനായി ജീത്തേംഗാ പഞ്ചാബ്(പഞ്ചാബ് വിജയിക്കും) എന്ന ലക്ഷ്യം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് പഞ്ചാബിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങള്‍ക്കും ഒപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കും. എന്റെ യാത്ര ഇതാ തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ- സിദ്ധു ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് സിദ്ധുവിനെ പഞ്ചാബ് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്ത് നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ പത്രക്കുറിപ്പ് പുറത്തെത്തുന്നത്.

