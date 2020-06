സത്താറ (മഹാരാഷ്ട്രാ): രാജ്യസുരക്ഷയെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കരുതെന്ന് എന്‍സിപി അധ്യക്ഷനും മുന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ ശരദ് പവാര്‍. 1962 ലെ യുദ്ധത്തിനു ശേഷം 45,000 സ്‌ക്വയര്‍ കിലോമീറ്റര്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഭൂപ്രദേശം ചൈന പിടിച്ചെടുത്തകാര്യം മറക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യന്‍ പ്രദേശങ്ങള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചൈനയ്ക്ക് അടിയറവച്ചുവെന്ന തരത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ഗാന്ധി നടത്തിയ വിമര്‍ശത്തിന് മറുപടിയുമായാണ് പവാര്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

ഗല്‍വാന്‍ വാലിയില്‍ നടന്ന സംഭവങ്ങള്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ പരാജയമാണെന്ന തരത്തില്‍ വിലയിരുത്താറായിട്ടില്ല. സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണിത്. പ്രകോപനപരമായി പെരുമാറിയത് ചൈനയാണെന്നും സത്താറയില്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ പവാര്‍ പറഞ്ഞു. ലഡാക്ക് സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ പേരില്‍ കോണ്‍ഗ്രസും ബിജെപിയും തമ്മില്‍ വാക്പോര് തുടരുന്നതിനിടെയാണ് മുന്‍കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുകൂടിയായ പവാറിന്റെ പ്രതികരണം.

ഗല്‍വാന്‍ വാലിയില്‍ ഇന്ത്യ റോഡ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത് ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്. ചൈനീസ് സൈനികര്‍ റോഡ് കൈയേറുകയും ഇന്ത്യന്‍ സൈനികരുമായി സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതൊന്നും ആരുടെയും പരാജയമായി വിലയിരുത്താനാകില്ല. നമ്മുടെ സൈന്യം പട്രോളിങ് നടത്തുന്നതിനിടെ മറ്റുള്ളവര്‍ കടന്നുകയറ്റം നടത്തിയേക്കാം. ഡല്‍ഹിയിലിരിക്കുന്ന പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ പരാജയമാണ് ഇതെന്ന് പറയാനാകില്ല. അവിടെ പട്രോളിങ് നടന്നിരുന്നു. കടന്നുകയറ്റം തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചതോടെ സംഘര്‍ഷമുണ്ടായി. സൈന്യം ജാഗ്രത പാലിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണിത്. അല്ലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ കടന്നുകയറ്റം ആരും അറിയില്ലായിരുന്നു. അതിനാല്‍ ഈ സമയത്ത് ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത് ശരിയല്ല.

1962 ലെ യുദ്ധത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യയുടെ 45,000 സ്‌ക്വയര്‍ കിലോമീറ്റര്‍ പ്രദേശം ചൈന പിടിച്ചെടുത്തു. പ്രദേശം ഇപ്പോഴും ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ചൈന വീണ്ടും കടന്നുകയറ്റം നടത്തിയോ തനിക്ക് അറിയില്ല. എന്നാല്‍ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോള്‍ തന്റെ കാലത്ത് എന്താണ് നടന്നതെന്നുകൂടി പറയണമല്ലോ. മുമ്പ് ഇന്ത്യന്‍ പ്രദേശങ്ങള്‍ ചൈന പിടിച്ചെടുത്തകാര്യം അവഗണിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ദേശസുരക്ഷയെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് തനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്നും പവാര്‍ പറഞ്ഞു.

