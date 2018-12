ന്യൂഡല്‍ഹി: നാഷണല്‍ ഹെറാള്‍ഡ് കേസില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് തിരിച്ചടി. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം ഡല്‍ഹിയിലെ കെട്ടിടം ഒഴിയണമെന്ന് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. വിഷയത്തില്‍ അസോസിയേറ്റഡ് ജേര്‍ണല്‍ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഹര്‍ജി കോടതി തള്ളി. നാഷണല്‍ ഹോറാള്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ 56 വര്‍ഷം നീണ്ട പാട്ടക്കരാര്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഒക്ടോബര്‍ 30ന്‌ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. കെട്ടിടം ഒഴിയണമെന്ന് കേന്ദ്ര നഗരവികസന മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ കമ്പനി ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മുഖപത്രമാണ് നാഷണല്‍ ഹെറാള്‍ഡ്.

കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെയും അഴിമതിക്ക് മുഖ്യ ഉദാഹരണമായാണ് നാഷണല്‍ ഹെറാള്‍ഡ് കേസിനെ ബിജെപി ഉയര്‍ത്തിക്കാണിക്കുന്നത്. കെട്ടിടം ഒഴിയണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് വന്നതോടെ കേസില്‍ പുതിയ വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ബിജെപി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സ്വാമിയാണ് വിഷയത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, യുപിഎ അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.

സോണിയ ഗാന്ധിയും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും 90 കോടിയുടെ കടത്തില്‍ മുങ്ങിനിന്ന അസോസിയേറ്റ് ജേര്‍ണലിനെ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ യങ് ഇന്ത്യയെന്ന കമ്പനി തട്ടിക്കൂട്ടിയെന്നും ഈ ഇടപാട് അഴിമതിയും വഞ്ചനയുമാണെന്നാണ് സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സ്വാമി ആരോപിക്കുന്നു. നാഷണല്‍ ഹെറാള്‍ഡ് പത്രം ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്ന് പത്രങ്ങള്‍ അസോസിയേറ്റ്ഡ് ജേര്‍ണലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത്.

2008ല്‍ കടക്കെണിയെ തുടര്‍ന്ന് അസോസിയേറ്റ് ജേര്‍ണല്‍ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കടം വീട്ടാന്‍ സോണിയ ഗാന്ധിയും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയുടെ ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് വായ്പ നല്‍കിയെന്നാണ് സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സ്വാമി ആരോപിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ സ്വാമി കോടതിയില്‍ 2012 നംബറില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കിയിരുന്നു.

Content Highlights: National Herald Publisher Must Vacate Delhi Office In 2 Weeks, Says Delhi High Court