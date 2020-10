ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹത്രാസില്‍ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിച്ച സംഭവത്തില്‍ ദേശീയ വനിതാകമ്മീഷന്‍ വിശദീകരണം തേടി.

വീട്ടുകാരെപ്പോലും പങ്കെടുപ്പിക്കാതെ തിരക്കുപിടിച്ച് മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിക്കണണെന്ന് കമ്മീഷന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പോലീസ് ഡയറക്ടര്‍ ജനറലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സെപ്തംബര്‍ 14നാണ് ഹത്രാസില്‍ നിന്നുള്ള ഇരുപതുവയസ്സുള്ള ദളിത് യുവതി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായത്. ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന് ഇരയായ യുവതിയുടെ നാവ് പ്രതികള്‍ മുറിച്ചുകളയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഡല്‍ഹിയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് അവർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. സംഭവത്തില്‍ ഗ്രാമത്തിലെ നാല് യുവാക്കളെ പിന്നീട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

മരണം സംഭവിച്ച ദിവസം തന്നെ അന്ത്യകര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ പോലീസ് നിര്‍ബന്ധിച്ചെന്നും ബുധനാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ബന്ധുക്കളെ വീട്ടില്‍ പൂട്ടിയിട്ട് മൃതദേഹം സംസ്‌കരിച്ചെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു. കേസില്‍ പ്രതികള്‍ക്ക് അനുകൂലമായാണ് പോലീസ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നും തെളിവ് നശിപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് മൃതദേഹം തിടുക്കപ്പെട്ട് സംസ്‌കരിച്ചതെന്നും കുടുംബം പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

