കൊല്‍ക്കത്ത: ഉംപുന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ സംഭവിച്ച ബംഗാളിനൊപ്പം രാജ്യം നിലകൊള്ളുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ തകര്‍ന്ന ബംഗാളിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കണ്ടു. വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ രാജ്യം മുഴുവനും ബംഗാളിന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു. സ്ഥിതിഗതികള്‍ സാധാരണനിലയിലേക്കെത്തിക്കാന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഉംപുന്‍ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സംഘത്തിന്റെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30-ഓടെയാണ് ഉംപുന്‍ ബംഗാളില്‍ വീശിയടിച്ചു തുടങ്ങിയത്. മണിക്കൂറില്‍ 120 കിലോ മീറ്റര്‍ വേഗത്തില്‍ വീശിയടിച്ച കാറ്റില്‍ ബംഗാളില്‍ 12 പേരാണ് മരിച്ചത്. ഇത് മഹാദുരന്തമാണെന്നും യുദ്ധസമാന സാഹചര്യമാണെന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി പറഞ്ഞത്. ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടാകാമെന്നും മമത വ്യക്തമാക്കി.

