ബെംഗളുരു: വിമത എം.എല്‍.എ മാരെ കാണാന്‍ മുംബൈയിലെ ഹോട്ടലിലെത്തിയ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഡി.കെ ശിവകുമാറിനെ തടഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ കര്‍ണാടക പ്രശ്‌നം തെരുവിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. കര്‍ണാടകയില്‍ വ്യാപക പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങാന്‍ പോകുകയാണെന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എ.ഐ.സി.സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി വേണുഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു.

രാജ്യം ഇതുപോലൊരു അട്ടിമറി മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അവരുടെ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാരിനെ ഉപയോഗിച്ച് കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ നീക്കത്തെ നിയമപരമായി നേരിടും. രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യമാണ് നടപ്പിലാവേണ്ടത്- കെ.സി വേണുഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു.

മുംബൈയില്‍ ഹോട്ടലിലുള്ളവര്‍ തങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എം.എല്‍.എ മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി.കെ ശിവകുമാറിനെ കാണാന്‍ അനുവദിക്കാത്തത്. ബിജെപിക്ക് ഇതിലെന്താണ് കാര്യമെന്നും വേണുഗോപാല്‍ ചോദിച്ചു.

ബെംഗലുരുവില്‍ വിധാൻ സൗധക്ക് മുന്നില്‍ യെദ്യൂരപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി.ജെ.പി എം.എല്‍.എ മാര്‍ സത്യഗ്രഹം തുടങ്ങി. ഡി.കെ ശിവകുമാറില്‍ നിന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നും ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് അവര്‍ നേരത്തേ പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഉച്ചക്ക് 12.30ന് കെ.സി വേണുഗോപാല്‍, മല്ലികാര്‍ജ്ജുന്‍ ഖാര്‍ഗേ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ബെംഗലുരുവില്‍ വലിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content highlights: Nation never seen this type of sabotage says congress, BJP MLAs begin protest in front of Rajbhavan