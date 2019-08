മുംബൈ: ഭാവിയില്‍ സംസാരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ സാധ്യമായാല്‍ അതിന് നിര്‍ണായകമായ സംഭാവന നല്‍കിയത് സംസ്‌കൃതമാണെന്ന് നാസ പോലും അംഗീകരിച്ചെന്ന്‌ കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവ ശേഷി മന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്‌റിയാല്‍. ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ ഭാഷ സംസ്‌കൃതമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മുംബൈ ഐ.ഐ.ടിയിലെ ബിരുദദാന ചടങ്ങിലായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശം.

''നാസ പറയുന്നത് പ്രകാരം ഭാവിയില്‍ സംസാരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ സാധ്യമായാല്‍ അതിന് കാരണം സംസ്‌കൃതമാണ്. ഉച്ചരിക്കുന്നത് പോലെ എഴുതാനും കഴിയുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ ഭാഷയാണ് സംസ്‌കൃതം.

കണികയെയും തന്മാത്രയെയും ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയതും ഗവേഷണം നടത്തിയതും ചരക മഹര്‍ഷിയാണെന്നും മന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. സുശ്രുത മഹര്‍ഷിയാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സര്‍ജനെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

content highlights: Nasa says talking computers may become reality due to Sanskrit: BJP Minister