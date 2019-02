മംഗളൂരു: ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി.ജെ.പി. മുന്നൂറിലധികം സീറ്റുകള്‍ നേടുമെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി വീണ്ടും അധികാരത്തിലേറുമെന്നും മോദിയുടെ സഹോദരന്‍ പ്രഹ്ലാദ് മോദി.

2019-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2014-ന്റെ ആവര്‍ത്തനമാകുമെന്നും മോദി തന്നെയാകും വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയാവുകയെന്നും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. മംഗളൂരുവില്‍ ക്ഷേത്രദര്‍ശനത്തിനെത്തിയപ്പോള്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദ് മോദി.

മോദി സര്‍ക്കാര്‍ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്‍ഷമായി ഒട്ടേറെ വികസന പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രിയങ്കഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയപ്രവേശം ഒരു മായാജാലവും സൃഷ്ടിക്കില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സഹോദരന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ബി.ജെ.പിക്കെതിരേ പ്രതിപക്ഷപാര്‍ട്ടികളുടെ വിശാലസഖ്യം രൂപീകരിക്കുന്നത് വന്‍ പരാജയമാകുമെന്നും പ്രഹ്ലാദ് മോദി പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സഖ്യങ്ങള്‍ വന്‍ പരാജയമാകുമെന്നതിന് മുന്‍കാല സംഭവങ്ങള്‍ തെളിവുകളാണ്. പുതിയ സഖ്യങ്ങളും അതുപോലെയാകും-പ്രഹ്ലാദ് മോദി വ്യക്തമാക്കി. മംഗളൂരുവില്‍നിന്ന് കൊല്ലൂര്‍ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയ പ്രഹ്ലാദ് മോദി രണ്ടു ദിവസം ഉഡുപ്പി, ദക്ഷിണകന്നട ജില്ലകളിലും സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്നുണ്ട്‌.

