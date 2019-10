ചെന്നൈ: മഹാബലിപുരത്ത് പ്രഭാത സവാരിയ്ക്കിടെ കടല്‍തീരത്തുണ്ടായിരുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നു. അരമണിക്കൂറോളമാണ് അദ്ദേഹം സമുദ്രതീരത്ത് ചെലവിട്ടത്.

Plogging at a beach in Mamallapuram this morning. It lasted for over 30 minutes.



Also handed over my ‘collection’ to Jeyaraj, who is a part of the hotel staff.



Let us ensure our public places are clean and tidy!



Let us also ensure we remain fit and healthy. pic.twitter.com/qBHLTxtM9y