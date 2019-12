ഭോപ്പാല്‍: പാകിസ്താനില്‍നിന്നുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് പൗരത്വം അനുവദിച്ചതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ദൈവത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി മധ്യപ്രദേശ് മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന ബി.ജെ.പി നേതാവുമായ ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍. ഇന്‍ഡോറില്‍ സിന്ധി-പഞ്ചാബി സമൂഹങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ദൈവം നിങ്ങള്‍ക്ക് ജീവന്‍ നല്‍കി. അമ്മ നിങ്ങള്‍ക്ക് ജന്മം നല്‍കി. എന്നാല്‍ നരേന്ദ്ര മോദിജി, താങ്കള്‍ അവര്‍ക്ക് പുതുജീവിതവും ബഹുമാനവും അന്തസ്സും നല്‍കി. നരേന്ദ്ര മോദി, അങ്ങ് ഭഗവാനേക്കാള്‍ ഒട്ടും താഴെയല്ല. എന്നിങ്ങനെ ആയിരുന്നു ചൗഹാന്റെ വാക്കുകള്‍. ബി.ജെ.പി വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.പി. നഡ്ഡയും ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

content highlights: narendra modi no lesser than god says shivraj singh chouhan