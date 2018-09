ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തിയാണ് നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാരെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കപില്‍ സിബല്‍.

വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഷേഡ്‌സ് ഓഫ് ട്രൂത്ത്- എ ജേണി ഡീറെയില്‍ഡ് (Shades of Truth – A Journey Derailed)എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനത്തിനു മുന്നോടിയായി ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസിന്റെ ലേഖകന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

സഖ്യകക്ഷി സര്‍ക്കാരുകള്‍ ഭൂരിപക്ഷ സര്‍ക്കാരുകളെക്കാള്‍ മികച്ച ഭരണനിര്‍വഹണം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ബി ജെ പി നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ നാലരവര്‍ഷത്തെ ഭരണപരാജയങ്ങളെയാണ് സിബല്‍ പുസ്തകത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നത്.

