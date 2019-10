ചെന്നൈ: അനൗദ്യോഗിക ഉച്ചകോടിക്കായി മഹാബലിപുരത്തെത്തിയ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്‍പിങ്ങിനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സ്വീകരിക്കാനെത്തിയത് മുണ്ടും ഷര്‍ട്ടും ഷാളും ധരിച്ച്. വെള്ള നിറത്തിലുള്ള മുണ്ടും ഷര്‍ട്ടിനുമൊപ്പം ചുമലിലിട്ട ചന്ദനനിറമുള്ള ഷാൾ തമിഴ് പ്രൗഢി വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു. ഷി ജിൻപിങാവട്ടെ വെളുത്ത ഷർട്ടും കറുത്ത പാൻ്സും ധരിച്ചാണ് എത്തിയത്.

വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിയോടെയാണ് ഷി ജിന്‍പിങ് മഹാബലിപുരത്തെത്തിയത്. ഇന്നു രാവിലെ പതിനൊന്നുമണിയോടെ മോദി മഹാബലിപുരത്തെത്തിയിരുന്നു. ഷി ജിന്‍പിങ്ങിനെ സ്വീകരിച്ച ശേഷം, ഇരുവരും മഹാബലിപുരത്തെ പ്രധാനസ്മാരക സൗധങ്ങളായ അര്‍ജുനന്‍ തപസിരുന്നുവെന്ന് കരുതുന്ന സ്ഥലം, പഞ്ചരഥങ്ങള്‍, കടല്‍ത്തീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്നിവ സന്ദര്‍ശിച്ചു.

കാഴ്ചകള്‍ ഷി ജിന്‍പിങ്ങിന് മോദി വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. പഞ്ചരഥങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷം ഇരുനേതാക്കളും അല്‍പസമയം വിശ്രമിക്കുകയും കരിക്കിന്‍വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികളും ഇരുനേതാക്കളും ആസ്വദിച്ചു.

#WATCH Mahabalipuram: Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping attend a cultural program at the Shore Temple, a UNESCO World Heritage site. #TamilNadu pic.twitter.com/ZTj5r7WDSl