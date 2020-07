ന്യൂഡല്‍ഹി: കരസേന മേധാവി എം.എം. നരവണെ ഇന്ത്യ-പാക് അതിര്‍ത്തി സന്ദര്‍ശിച്ചു. സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താനാണ് നരവണെയുടെ സന്ദര്‍ശനം. പ്രത്യേക വിമാനത്തിലാണ് കരസേന മേധാവി ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നു ജമ്മു കശ്മീരിലെത്തിയത്.

അതിനു ശേഷം അതിര്‍ത്തിയിലെ ടൈഗര്‍ ഡിവിഷനില്‍ അദ്ദേഹം സന്ദര്‍ശനം നടത്തി. തുടര്‍ന്ന് പ്രത്യേക ഹെലികോപ്ടറില്‍ അതിര്‍ത്തിയിലെ സൈനിക പോസ്റ്റുകളും സന്ദര്‍ശിച്ചു. സൈനിക വിന്യാസം, സുരക്ഷാക്രമീകരണം തുടങ്ങിയവ വിലയിരുത്തുന്നതിനാണ് കരസേന മേധാവിയുടെ സന്ദര്‍ശനം. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും അദ്ദേഹം ചര്‍ച്ച നടത്തി.

പ്രധാനമായും രണ്ടു വെല്ലുവിളികളാണ് ഇന്ത്യ-പാക് അതിര്‍ത്തിക്കു സമീപം സൈന്യം നേരിടുന്നത്. ഇന്ത്യ-ചൈന സംഘര്‍ഷവേളയില്‍ നിയന്ത്രണരേഖയില്‍ പാകിസ്താന്‍ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. ഇതു കൂടാതെ അതിര്‍ത്തിക്കു സമീപത്തെ ലോഞ്ച് പാഡുകളില്‍ ഭീകരവാദികള്‍ എത്തിയതായി സൈന്യത്തിന് വിവരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഇവരെ നേരിടുന്നതിന് ആവശ്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുക എന്നതാണ് കരസേന മേധാവിയുടെ സന്ദര്‍ശന ലക്ഷ്യം. അടുത്ത കാലത്ത് റോഡുകളും ആറു പാലങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അതിര്‍ത്തിക്കു സമീപം ഇന്ത്യ നടത്തിയിരുന്നു. ഈ മേഖലകളും നര്‍വണെ സന്ദര്‍ശിച്ചു.

