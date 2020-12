ന്യൂഡല്‍ഹി: നരേന്ദ്രമോദി മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതു പോലെ കുത്തനെയുള്ള ഇന്ധനവിലക്കയറ്റം സര്‍ക്കാര്‍ പരാജയമാണെന്നതിന്റെ പ്രധാന ഉദാഹരണമാണെന്ന് പരിഹസിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂര്‍. ഇന്ധന വിലവര്‍ധനവില്‍ യുപിഎ സര്‍ക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി 2012 മെയില്‍ നരേന്ദ്രമോദി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ട്വീറ്റ് ഉള്‍പ്പെടെ ഷെയര്‍ ചെയ്താണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെയുള്ള ശശി തരൂരിന്റെ പരിഹാസരൂപേണയുള്ള വിമര്‍ശനം.

നമോ അന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, സര്‍ക്കാര്‍ പരാജയമാണെന്നതിന് പ്രധാന ഉദാഹരണമാണ് കുത്തനെയുള്ള ഇന്ധനവിലവര്‍ധനവ്. യുപിഎ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആഗോളവില ബാരലിന് 140 ഡോളറായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ബിജെപി ഭരണകാലത്ത് അതിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രമാണ് വില. സാമ്പത്തികരംഗത്തിന്റെ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള കൈകാര്യവും അനിയന്ത്രിതമായ നികുതി വര്‍ധനയുമാണ് വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണം. തരൂര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

NaMo was right. Massive hike in #petrolprices is a prime example of the government’s failure. With UPA it was world prices at $140 a barrel. With BJP world prices are at a third that level. Economic mismanagement & runaway tax hikes are to blame for this: https://t.co/4OshMcFK8F https://t.co/EeRTUTAlS8