ന്യൂഡല്‍ഹി: ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഹിന്ദി ന്യൂസ് സര്‍വീസാണ് നമോ ടിവിയെന്ന് ഡിടിഎച്ച് സേവനദാതാക്കളായ ടാറ്റാ സ്‌കൈ. ലോഞ്ച് ഓഫര്‍ എന്ന നിലയില്‍ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും ചാനല്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ ചാനല്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഓപ്ഷനില്ലെന്നും ട്വീറ്റുകളിലൂടെ ടാറ്റാ സര്‍വീസ് വ്യക്തമാക്കി.

Channel no 512 is NAMO TV, it is a Hindi news service which provides the latest breaking news on national politics ^Rudra

Hi, this channel is added to all the subscribers as a launch offer. There is no option to delete the individual channel. However, we have made a note of your feedback and shall look into it.