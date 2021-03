കൊല്‍ക്കത്ത : പശ്ചിമബംഗാളില്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ രണ്ടാമത്തെ പട്ടിക ബിജെപി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ തന്റെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് പട്ടികയില്‍ തന്റെ പേര് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതെന്ന് ആരോപിച്ച് നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ശിഖ മിത്ര രംഗത്തെത്തി. ചൗരിംഘി മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായാണ് ശിഖ മിത്രയുടെ പേര് പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. അന്തരിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സോമന്‍ മിത്രയുടെ ഭാര്യയാണ് ശിഖ മിത്ര.

താനെവിടെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്നില്ലെന്നും തന്റെ അനുവാദമില്ലാതെയാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥിപ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതെന്നും ബിജെപിയില്‍ ചേരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ശിഖ മിത്ര വ്യക്തമാക്കി. ബിജെപി നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരിയുമായി ശിഖ മിത്ര നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവര്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേരുന്നതായി അഭ്യൂഹം പരന്നിരുന്നു.

തൃണമുല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ടിക്കറ്റ് നല്‍കാനുള്ള തത്രപ്പാടിനിടെ ശിഖ മിത്രയില്‍ നിന്ന് ആരോപണം ഉയര്‍ന്നത് ബിജെപിയ്ക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ബിജെപിയെ പരിഹസിച്ച് തൃണമുല്‍ നേതാക്കള്‍ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു.

'ഒടുവില്‍ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ബിജെപി ബംഗാളിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പക്ഷെ പട്ടികയിലുള്ള പലരും തങ്ങള്‍ ബിജെപിക്കാരല്ലെന്നും മത്സരിക്കാനില്ലെന്നും പറയുന്നു. അമിത് ഷാ കുറച്ചു കൂടി നന്നായി തയ്യാറെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്'-തൃണമുല്‍ എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര പരിഹാസപൂര്‍വം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. 2021 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ബിജെപി ഓരോതവണ സ്ഥാനാര്‍ഥിപ്പട്ടിക പുറത്തു വിടുമ്പോഴും ബിജെപിയുടെ മുഖത്ത് വീഴുന്ന മുട്ടകളിൽ നിന്ന് ഓംലറ്റുണ്ടാക്കാമെന്നാണ് തൃണമുല്‍ നേതാവ് ഡെറിക് ഒ ബ്രയാന്റെ പരിഹാസം.

Every time BJP announce a list of candidates for #BengalElections2021 you can make an omelette🤪so much egg on their face