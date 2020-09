ഗുവഹാത്തി: നാഗ സമാധാന ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് നാഗ സായുധ വിമത ഗ്രൂപ്പായ എന്‍.എസ്.സി.എന്‍-ഐ.എം (നാഷ്ണല്‍ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് നാഗാലാന്‍ഡ്). പ്രത്യേക പതാകയും ഭരണഘടനയും അനുവദിക്കാതെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരുമായുള്ള സമാധാന കരാര്‍ സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് എന്‍.എസ്.സി.എന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

നാഗാലാന്‍ഡിലെ ഹെബ്രോണില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച ചേര്‍ന്ന സംയുക്ത കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിലാണ് എന്‍.എസ്.സി.എന്‍-ഐ.എം കേന്ദ്രവുമായുള്ള സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ സംബന്ധിച്ച് കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്കെത്തിയത്. ഇന്തോ-നാഗ സമാധാന കരാര്‍ സ്വീകാര്യമാകണമെങ്കില്‍ പ്രത്യേക പതാകയും ഭരണഘടനും ആവശ്യമാണെന്ന നിലപാട് ആവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക പ്രമേയവും യോഗം ഐക്യകണ്‌ഠേന അംഗീകരിച്ചു.

നാഗ സമാധാന ചര്‍ച്ചകളിലെ കേന്ദ്ര പ്രതിനിധിയായ നാഗാലാന്റ് ഗവര്‍ണര്‍ ആര്‍.എന്‍ രവിയും വിമത ഗ്രൂപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ തുടര്‍ന്ന് ചര്‍ച്ചകള്‍ നിലച്ചതോടെയാണ് നാഗ വിമത ഗ്രൂപ്പ് നിലപാട് കടുപ്പിച്ചത്. ആര്‍.എന്‍ രവിയെ ഒഴിവാക്കി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള തുടര്‍ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി എന്‍.എസ്.സി.എന്‍-ഐ.എം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി മുയ്വ്വ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ നിലവില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ തുടരുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് നാഗ വിമത ഗ്രൂപ്പ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

2015 ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് ഒപ്പുവെച്ച കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേന്ദ്രവും എന്‍.എസ്.സി.എന്‍-ഐഎമ്മും അന്തിമ കരാറുണ്ടാക്കണമെന്നാണ് നാഗ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആവശ്യം. അതേസമയം പ്രത്യേക പതാകയും ഭരണഘടനയുമില്ലാതെ വിമത ഗ്രൂപ്പായ എന്‍.എന്‍.പി.ജി (നാഗ നാഷ്ണല്‍ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ഗ്രൂപ്പ്‌സ്) സമാധാന കരാര്‍ ഒപ്പിടാന്‍ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

