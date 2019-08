ഇന്ത്യാക്കാരായ രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പ്രകടനത്തിന്റെ ടിക് ടോക് വീഡിയോ കണ്ട് അഭിനന്ദിച്ചത് ജിംനാസ്റ്റിക്‌സ് റാണി നാദിയ കൊമനേച്ചിയാണ്. അഭിനന്ദിക്കുക മാത്രമല്ല നാദിയ ആ വീഡിയോ തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വൈറലായ വീഡിയോ പത്തു ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ ഇതിനോടകം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് നാദിയ ട്വിറ്ററില്‍ വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തത്. 'അതിശയകരം' എന്നാണ് വീഡിയോ പങ്ക് വെച്ച് നാദിയ കുറിച്ചത്. അയ്യായിരത്തിലധികം പേര്‍ നാദിയയുടെ പോസ്റ്റ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിരമിച്ച താരമാണെങ്കിലും നാദിയയ്ക്ക് ലോകമെമ്പാടും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുണ്ട്.

സ്‌കൂള്‍ യൂണിഫോമിലാണ് കുട്ടികളുടെ പ്രകടനം. തോളില്‍ സ്‌കൂള്‍ ബാഗുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ബാഗിന്റെ ഭാരമൊന്നും കുട്ടികളുടെ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കുന്നതേയില്ല. കൃത്യതയോടെ ആയാസരഹിതമായ വിധത്തില്‍ രണ്ട് കുട്ടികളും മലക്കം മറിയുകയും കൈക്കുത്തി മറിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

It is awesome, and they are carring a backpak. Wow