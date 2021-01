ന്യൂഡൽഹി: മാലദ്വീപിനും ഭൂട്ടാനും പിന്നാലെ നേപ്പാളിനും ബംഗ്ലാദേശിനും ഇന്ത്യ കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകി. നേപ്പാളിനും ബംഗ്ലാദേശിനും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യഘട്ട വാക്സിൻ ശേഖരം ലഭിച്ചതായി വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് 20 ലക്ഷം ഡോസ് കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ ഡോസും നേപ്പാളിലേക്ക് 10 ലക്ഷം ഡോസുമാണ് അയച്ചത്.

മ്യാൻമാർ, സീഷെൽസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വാക്സിൻ വെള്ളിയാഴ്ച എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മ്യാൻമാറിലേക്ക് 10 ലക്ഷം ഡോസും സീഷെൽസിലേക്ക് അരലക്ഷം ഡോസുമാണ് അയച്ചത്.

കഴിഞ്ഞദിവസം ഭൂട്ടാനിലേക്ക് 1,50,000 ഡോസും മാലദ്വീപിലേക്ക് 1,00,000 ഡോസ് വാക്സിനും ഇന്ത്യ അയച്ചിരുന്നു.

ഇതിനു പുറമേ ശ്രീലങ്ക, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, മൗറീഷ്യസ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വാക്സിൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാവുന്ന മുറയ്ക്ക് അയക്കും.

കോവിഡ് വാക്സിൻ ലഭ്യമാവുന്ന മുറയ്ക്ക് 19 രാജ്യങ്ങളിൽ വാക്സിൻ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് നേരത്തെ കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര ഉപയോഗത്തിനുള്ളത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് വാക്സിൻ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻസ റെംഡിസിവിർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മരുന്നുകളും ചികിത്സാ ഉപകരണങ്ങളും ഇന്തയ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സഹായമായി കയറ്റി അയച്ചിരുന്നു.

ഓക്സ്‌ഫഡ് സർവകലാശാല ആസ്ട്രസെനിക്കയുമായി ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ച കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ ഇന്ത്യയിൽ സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് നിർമിക്കുന്നത്. ഭാരത് ബയോടെക്കാണ് ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച കോവാക്സിൻ നിർമിക്കുന്നത്.

