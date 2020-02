ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ വുഹാനില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കൊപ്പം ഏഴ് മാലദ്വീപ് സ്വദേശികളെയും ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചതിന് ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് മാലദ്വീപ് പ്രസിഡന്റ്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് സോലിഹ് തന്റെ നന്ദി അറിയിച്ചത്.

ചൈനയിലെ വുഹാനില്‍ താമസിച്ചിരുന്ന ഏഴ് മാലദ്വീപ് സ്വദേശികളെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും ഡോ.എസ്.ജയശങ്കറിനും ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിനും എന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടു രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെയും സഹവര്‍ത്തിത്വത്തിന്റെയും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്.- പ്രസിഡന്റ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

323 ഇന്ത്യക്കാരെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് വുഹാനില്‍ നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയ രണ്ടാമത്തെ എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനത്തില്‍ ഏഴു മാലദ്വീപ് സ്വദേശികളും ഉണ്ടായിരിന്നു. ഇവരെ പരിശോധനകള്‍ക്ക് ശേഷം ഹരിയാണയിലെയും ഛവ്വലിലെയും പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് തീരുമാനം 42 മലയാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട 324 പേര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സംഘം ഇന്നലെ വുഹാനില്‍ നിന്ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിയിരുന്നു.

My thanks and gratitude to PM @narendramodi, EM @DrSJaishankar and the Government of India for expeditiously evacuating the 7 Maldivians residing in Wuhan, China. This gesture is a fine example of the outstanding friendship and camaraderie between our two countries. https://t.co/2kdWLmYqft — Ibrahim Mohamed Solih (@ibusolih) February 2, 2020

#Coronarivus: Maldivian President Ibrahim Mohamed Solih expresses gratitude to PM @narendramodi for evacuating 7 Maldives citizen from Wuhan along with Indians by #AirIndia pic.twitter.com/RZss2VLNAI — DD News (@DDNewslive) February 2, 2020

