ന്യൂഡല്‍ഹി: തന്റെ മകള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ നീതി ലഭിച്ചുവെന്ന് നിര്‍ഭയയുടെ അമ്മ ആശാ ദേവി. നിര്‍ഭയ കേസിലെ നാലു പ്രതികളുടെയും വധശിക്ഷ ഈ മാസം 22 ന് രാവിലെ ഏഴിന് നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച കോടതിവിധി വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ആശാ ദേവിയുടെ പ്രതികരണം.

നാലുപേരുടെയും വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കും. രാജ്യത്തിന്റെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കുള്ള വിശ്വാസം വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നും അവര്‍ പ്രതികരിച്ചു. ആശാദേവി നടത്തിയ നിയമ യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ഏഴ് വര്‍ഷത്തിനുശേഷം കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച കേസിലെ പ്രതികള്‍ക്ക് ഒടുവില്‍ തൂക്കുമരം ഉറപ്പായത്. പ്രതികളില്‍ ഒരാള്‍ പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചതിനെ എതിര്‍ത്ത് ആശാദേവി 2019 ഡിസംബറില്‍ സുപ്രീം കോടതിയെവരെ സമീപിച്ചിരുന്നു.

അതിനിടെ നാല് പ്രതികളുടെയും വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വിജയമാണെന്ന് ഡല്‍ഹി വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്വാതി മാലിവാള്‍ പ്രതികരിച്ചു. ഏഴ് വര്‍ഷമായി മകള്‍ക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പോരാടുന്ന നിര്‍ഭയയുടെ അമ്മയെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. പ്രതികള്‍ക്ക് വധശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയ ന്യായാധിപനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

2012 ഡിസംബര്‍ 16-നാണ് രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. ഈ സംഭവമാണ് പിന്നീട് നിര്‍ഭയ കേസ് എന്നറിയപ്പെട്ടത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ ഓടുന്ന ബസില്‍വെച്ച് കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ പെണ്‍കുട്ടി പിന്നീട് മരിച്ചു. കേസിലെ പ്രതികളായ മുകേഷ്, പവന്‍, വിനയ് ശര്‍മ, അക്ഷയ് കുമാര്‍ സിങ് എന്നിവര്‍ക്കാണ് വിചാരണക്കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ഹൈക്കോടതി ഇത് ശരിവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയും ബസ് ഡ്രൈവറുമായിരുന്ന രാംസിങ് വിചാരണക്കാലയളവില്‍ ജയിലില്‍ ആത്മഹത്യചെയ്തു. മറ്റൊരുപ്രതിക്ക് പ്രായപൂര്‍ത്തിയാവാത്തതിനാല്‍ ജുവനൈല്‍ കോടതിയിലാണ് വിചാരണ നടന്നത്. മൂന്നുവര്‍ഷത്തെ തടവിനുശേഷം ഇയാള്‍ പുറത്തിറങ്ങി. തെലങ്കാനയില്‍ മൃഗഡോക്ടറെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ നിര്‍ഭയ കേസിലെ പ്രതികളെ ഉടന്‍ തൂക്കിലേറ്റണമെന്ന ആവശ്യം വിവിധ കോണുകളില്‍ നിന്നുയര്‍ന്നിരുന്നു.

അതിനിടെ,നിര്‍ഭയ കേസിലെ പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റാന്‍ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളില്‍നിന്നുള്ളവര്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ഷൂട്ടിങ് താരം വര്‍ത്തിക സിങ് അടക്കമുള്ളവരാണ് പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. വര്‍ത്തിക സിങ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് കത്തെഴുതുകയും ചോരകൊണ്ടെഴുതിയ കത്ത് മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

